Gesundheit: Hilfsorganisation aus Luxemburg bekämpft Leiden der Menschen weltweit

LUXEMBURG/WELT – Die Forscherin Temmy Sunyoto berichtet von ihren humanitären Hilfseinsätzen in von Katastrophen und Epidemien betroffenen Ländern, die sie mit der in Luxemburg ansässigen Organisation «Ärzte ohne Grenzen» leistet.

Temmy Sunyoto ist seit 2020 für LuxOR tätig – eine dezentrale Abteilung der humanitären Organisation Ärzte ohne Grenzen. Francesco Zizola/Noor

Temmy Sunyoto ist seit 2020 unter dem offiziellen Titel Senior Operational Research Advisor als Forscherin bei LuxOR tätig. LuxOR ist eine dezentrale Abteilung der humanitären Organisation Ärzte ohne Grenzen (ÄoG) mit Sitz in Luxemburg und Brüssel, die Forschungsprojekte zur Unterstützung von humanitären und medizinischen Maßnahmen auf der ganzen Welt durchführt.

Temmy ist Indonesierin, stellt aber seit drei Jahren ihre Erfahrung in den Dienst von Luxemburg und der internationalen Zusammenarbeit mit anderen Kollegen, die in Kanada, im Libanon und vor Ort arbeiten. Sie nahm sich ein paar Minuten Zeit, um L'essentiel aus ihrem Alltag zu erzählen.

Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Ich habe schon sehr früh nach meinem Medizinstudium mit der humanitären Arbeit begonnen, das ist jetzt über 15 Jahre her. Ich schloss mich Ärzte ohne Grenzen (ÄoG) in Indonesien an, als das Land gerade mehrfach von Naturkatastrophen heimgesucht worden war, wie den Tsunami in Aceh (im Dezember 2004, Anm. d. Red.) sowie Erdbeben und Überschwemmungen. Ich begann, ÄoG in verschiedene Länder zu begleiten und arbeitete an der Behandlung von Krankheiten in Somalia und Indien, an Ernährungskrisen in Äthiopien und im Sudan und leistete medizinische Grundversorgung an Orten, an denen nur ÄoG tätig war, wie im Südsudan.

Wie sind Sie zur LuxOR-Einheit in Luxemburg gekommen? Nachdem ich viele Jahre lang bei den Projekten mitgearbeitet hatte, wurde mir klar, dass es wichtig ist, dass ÄoG die Einsätze auch regelmäßig analysiert, um sie zu verbessern. Wissenschaftliche Erkenntnisse und bestehende Richtlinien sind nicht immer mit dem vereinbar, was wir vor Ort letzten Endes antreffen. Wir sind oft mit einem Mangel an wirksamen Instrumenten für medizinische Behandlungen konfrontiert. Es gibt keine Instrumente für Diagnosen, Impfungen oder Behandlungen… Deshalb habe ich mein Studium der öffentlichen Gesundheit fortgesetzt, meinen Doktortitel und erworben und neue Fähigkeiten als Forscherin dazu gewonnen.

Die Verbindung zur humanitären Arbeit lag auf der Hand… Ich wollte diese Fähigkeiten immer in meiner humanitären Arbeit anwenden, damit sie den Patienten zugutekommen. Also kehrte ich zurück, um für ÄoG zu arbeiten, allerdings nicht mehr an vorderster Front, sondern um die vorderste Front durch operative Forschung zu unterstützen.

Was ist das Besondere an LuxOR? Jede Forschung, die wir durchführen, soll direkte Auswirkungen haben, entweder auf die Praxis von ÄoG oder auf die Anpassung der Gesundheitspolitik. Letztendlich forschen wir bei ÄoG, um besser für die Gesundheit der Menschen sorgen zu können, die in der Hinsicht am stärksten benachteiligt sind.

Wie sieht dein typischer Arbeitstag aus? Projektbesuche, Überblick über Herausforderungen vor Ort verschaffen, Durchführung von Studien, Verwaltung von Forschungspartnern.... Mein Tagesablauf kann unterschiedlich sein. Als ich nach Abakaliki in Nigeria reiste, schloss ich mich dem medizinischen Team auf der Tour an. Währenddessen habe ich die Einzelheiten der Forschung besprochen, sichergestellt, dass das Labor und alle notwendigen Werkzeuge vorhanden waren, oder mich mit unseren lokalen Partnern getroffen. In Bangladesch, im Rohingya-Flüchtlingslager Cox Bazar, wo seit Anfang 2022 immer noch ein Krätzeausbruch herrscht, habe ich meinen Vormittag zunächst mit der Unterstützung des Daten- und Forschungsteams im Gesundheitszentrum bei der Erfassung der Patientendaten verbracht und anschließend mit unserem Team für Gesundheitsförderung die Haushalte besucht. Am Nachmittag wurden die Ergebnisse analysiert oder Berichte verfasst. Aber es gab auch regelmäßige Aktivitäten, um den Alltag des Teams ein bisschen zu beleben, wie zum Beispiel ein Abendspaziergang oder Sport. Und ab und zu eine Party!

Was ist dir seit Beginn deiner Missionen am meisten in Erinnerung geblieben? Ich erinnere mich an meine Patienten, die in Huddur, Somalia, an der tödlichen Krankheit Kala-Azar oder viszerale Leishmaniose litten und für die wir nur veraltete Medikamente zur Verfügung hatten, die nur durch Injektionen verabreicht werden konnten. Ich erinnere mich an das Weinen der 30 Kinder, die vom medizinischen Dienst aufgenommen wurden und alle unter fünf Jahren alt waren. Weil kein Unternehmen bereit war, in die Weiterentwicklung dieser Behandlung für sehr arme Patienten zu investieren, wurde mir klar, dass es leider viele Leiden oder Krankheiten gibt, die aus kommerziellen und/oder politischen Gründen vergessen oder vernachlässigt werden.

Erzähle uns von deiner aktuellen Arbeit am Lassa-Fieber. Inwiefern ist dies eine große Herausforderung für die Gesundheit? Das Lassa-Fieber wird durch das Lassa-Virus verursacht, das ähnlich wie Ebola mit starken Blutungen einhergehen kann. Die Übertragung erfolgt durch den Kontakt mit Lebensmitteln oder Haushaltsgegenständen, die mit Urin oder Kot von Nagetieren verunreinigt sind. Sie wird auch von Mensch zu Mensch über Körperflüssigkeiten übertragen. In einigen Teilen Westafrikas werden jährlich zwischen 100.000 und 300.000 Fälle gemeldet. Die Krankheit wird von der WHO als prioritär eingestuft, aber die Patienten kommen oft zu spät und sterben an Komplikationen.

«Wir möchten die psychische Gesundheit und die psychosoziale Unterstützung der Patienten an unserem Standort in Abakaliki im Südwesten Nigerias besser verstehen». Francesco Zizola/Noor

Deine Forschung soll die Diagnostik und die Versorgung beeinflussen? Da es keinen Impfstoff gibt und die derzeitigen Behandlungsmethoden weniger wirksam sind, ist es sehr wichtig, dass die Diagnose richtig und schnell gestellt wird. Der standardmäßige PCR-Test ist komplex und in Gebieten, in denen das Lassa-Fieber häufig vorkommt, oft nicht verfügbar. ÄoG hat deshalb Ende 2021 eine Studie gestartet, um einen neuen Schnelldiagnosetest zu evaluieren, der eine echte Revolution darstellen würde. Gleichzeitig führen wir kollaborative Forschungen zu einer besseren Überwachung der Symptome durch und planen auch, die psychische Gesundheit und die psychosoziale Unterstützung der Patienten an unserem Standort in Abakaliki im Südwesten Nigerias besser zu verstehen.