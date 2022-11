MSF Luxembourg : Hilfsorganisation schickt uns mit Bildern «in das Herz der Krisen»

«Wir alle können etwas tun, hier und jetzt». Das ist die Botschaft der Nichtregierungsorganisation (NGO) «Médecins Sans Frontières (MSF) Luxembourg», die am heutigen Dienstag ihre neue Aufklärungskampagne (vom 29. November bis 19. Dezember) gestartet hat. Dazu bedienen sich die luxemburgischen Vertreter der Hilfsorganisation MSF an emotionalen Bildern, mithilfe derer man «ins Herz der Krisen eintaucht, dorthin, wo es weh tut»: Sei es in einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer, in einem Lager für Vertriebene in Nigeria oder in den Trümmern, die die Bomben im Jemen und in Syrien hinterlassen haben. Die Illustrationen regen zum Dachdenken an.