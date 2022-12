Virginia, USA : Hilfssheriff gibt sich als Jugendlicher aus und tötet Familie von Online-Bekanntschaft

Ein Hilfssheriff soll in Kalifornien die Mutter und Großeltern einer Jugendlichen getötet haben, die er übers Internet kennengelernt hatte. Dann habe er die 15-Jährige entführt und das Haus der Familie in Brand gesteckt, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Mit Hilfssheriffs lieferte sich der Tatverdächtige kurz darauf ein Feuergefecht, in dessen Verlauf er sich selbst erschoss. Die Teenagerin sei gerettet worden und werde nun psychologisch betreut, berichteten Familienangehörige und die Polizei.