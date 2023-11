Himalaya: 27-Jähriger ist erster Baruntse-Bezwinger aus Luxemburg

An einem klaren Tag soll man von «dort oben» sogar Luxemburg sehen können. Dort oben – das meint den Baruntse in Nepal und schlappe 7162 Meter hoch über Normalnull und damit mehr als sechseinhalb Kilometer höher als die höchste Erhebung im Großherzogtum.

Ob diese Legende stimmt, darüber hüllt sich Valentin Rakovsky in Schweigen, schließlich sollen Neugierige sich selbst auf den abenteuerlichen Weg im Himalaya machen, um sie zu überprüfen. Der 27-Jährige aus Mamer wollte es jedenfalls wissen und ist nun der erste Luxemburger, der den Gipfel des Baruntse erklimmen konnte, wie die Himalayan Database berichtet.

«Ich hatte schließlich Lust, selbst nachzusehen, ob es stimmt.» Valentin Rakovsky

Seine Mission fasst Valentin wie folgt zusammen: «Ein seltener Gipfel, selten von Bergsteigern versucht, selten erfolgreich.» Diesen Montag beendete der junge Alpinist den Aufstieg im Geleit seiner zwei Sherpas. Sein 61-jähriger erfahrener Partner musste unterwegs wegen eines Lungenödems aufgeben und auf der Höhe von 5000 Metern evakuiert werden. Dies ist eindeutig die schlechteste Erinnerung an ein Abenteuer, das mehrere Monate zuvor begonnen hatte.

Valentin Rakovsky hatte sich im Vorfeld körperlich vorbereitet, insbesondere mit «drei oder vier Monaten Lauftraining. Aber das reicht nicht aus», erklärt er. Seine Liebe zu den Bergen hatte er bereits als Jugendlicher in Ferienlagern entwickelt, wo er gerne auf Wandertour ging. Das Wandern wurde dann vom Bergsteigen abgelöst. «Nachdem ich so oft um die Berge herumgelaufen bin und die Bergführer Geschichten von unglaublichen Aufstiegen erzählt haben, hatte ich schließlich Lust, mir selbst ein Bild zu machen», gesteht der junge Mann ein wenig verträumt.

dr

In seiner bisherigen Leistungsstatistik finden sich bereits zwei 6000er in Nepal sowie etwa 50 Besteigungen in den schweizerischen und französischen Alpen. Trotzdem galt es noch einige technische und medizinische Kenntnisse zu festigen, bevor es an den Baruntse ging. Eine Agentur half ihm im Juni bei der Vorbereitung des Trips und zeichnete für die Gesamtorganisation verantwortlich.

So war es Valentin möglich, selbst vom Dach der Welt zu kommunizieren: Bereits am Montag – kurz nach der Erstürmung des Gipfels – konnte er seinen Angehörigen und Followern nahezu live von den letzten Stunden und Metern seines Abenteuers berichten. Untermauert wurden seine Darstellungen von Fotos des Weges. «Als wir die schwierigste und schwindelerregendste Passage hinter uns hatten und nur noch eine leichte Steigung zu bewältigen war, wusste ich, dass ich fast gewonnen hatte und auf dem Weg zum Gipfel war», erzählt der junge Journalist, der in Paris lebt.

Wäre so ein Abenteuer etwas für Dich? Klar, hab schon ähnliche Berge bezwungen. Ich müsste über meinen Schatten springen, kann es mir aber vorstellen. Puh, mir reicht eigentlich schon die Kneiff bei Wilwerdingen. Keine Antwort.

Seine Schilderungen sind lebendig und handeln vom abfallenden Druck, anderen Leidensgenossen in Atemnot, dem launischen Wetter mit seiner eisigen Kälte oder mit dem Fuß weggeschobene Schneebrocken, die steil in eine kaum beschreibbare, unendlich anmutende Leere fallen. Als er vom Berg herabsteigt, träumt Valentin von einer warmen Dusche, hat aber bereits die nächsten Pläne: « Der Gasherbrum mit seinen 8035 Metern in Pakistan oder der Dhaulagiri mit seinen 8167 Metern in Nepal, sicherlich in zwei oder drei Jahren.»

In der Zwischenzeit will er es für seine Verhältnisse allerdings etwas seichter angehen. Als nächstes Projekt hat er das Rwenzori-Massiv zwischen dem Kongo und Uganda im Visier, das bereits über 5000 Meter hoch ist.

Etwas gesehen? Etwas gehört? Du hast einen spannenden Schnappschuss oder ein Video von etwas Ungewöhnlichem gemacht? Her damit! Schicke uns einfach eine E-Mail an reporter@lessentiel.lu oder eine Facebook-Nachricht mit Deinen Kontaktdaten. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte.