Kanzler Scholz : Hintergründe der Tat von Kusel «schnell aufklären»

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Angehörigen der beiden in der Pfalz erschossenen Polizisten sein Beileid ausgesprochen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Angehörigen der beiden in der Pfalz erschossenen Polizisten sein Beileid ausgesprochen. Was in Kusel passiert sei, bedrücke ihn sehr, schrieb Scholz am Montagabend auf Twitter. «Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der beiden jungen Opfer.» Er denke auch an die vielen Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um Bürger zu schützen. «Wir müssen die Hintergründe der Tat schnell aufklären», schrieb Scholz weiter.