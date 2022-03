Musikfans reingelegt : Hipster «kennen» sogar Bands, die erfunden sind

Einigen Besuchern des Coachella-Festivals ist es wohl zu peinlich zuzugeben, dass sie von einer Band noch nie etwas gehört haben - dann wird halt gelogen. Comedian Jimmy Kimmel deckt auf.

Talkshow-Moderator und Comedian Jimmy Kimmel hat die Besucher des berühmten Coachella-Festivals in Kalifornien mit einem einfach Trick veräppeln lassen: Die Reporterin fragt die Openair-Besucher nach erfundenen Bands wie «Dr. Shlomo and the G.I. Clinic» oder «Get The F**k Out of My Pool». Und die Lügerei nimmt ihren Lauf ...