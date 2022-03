Denkmalschutz : Historische Gebäude vom Abriss bedroht

LUXEMBURG - In der Hauptstadt könnten schützenswerte Bauwerke dem Abrissbagger zum Opfer fallen. «Wir befinden uns in einer Notsituation», sagt Stadtratsmitglied Ben Fayot.

Das Maison Berbère in der Nähe des Bahnhofs in Luxemburg-Stadt ist bereits abgerissen worden. Dort entsteht ein Bürokomplex.

«Wenn ein Haus nicht in einer als sensibel ausgewiesenen Zone liegt, kann der Bürgermeister den Abriss des Gebäudes nicht verhindern», sagt Ben Fayot, der für die Sozialisten im Stadtrat sitzt. Die Hauptstadt hat gemeinsam mit dem Denkmalschutz eine Liste von 46 Straßenzügen und Gebäuden in der Stadt erstellt, die Bauträgern nicht in die Hände fallen sollen. «Luxemburg verfügt über keine so große Architektur. Die Häuser machen das Profil der Stadt aus», sagt Fayot.