«Kriminelle Hand am Werk»: Historisches Erbe in Sizilien von Waldbränden bedroht

Die monumentalen Stätten blieben jedoch grösstenteils verschont. «Der Tempel, das Theater und das Haus der Navarchen blieben unversehrt», so Renato Schifani, der Gouverneur von Sizilien.

So auch der archäologische Park in Segesta.

In Sizilien wüten über 80 verschiedene Waldbrände. Insbesondere der Norden der Insel, sprich Palermo und Umgebung, sind betroffen.

Eine kriminelle Hand sei – wie es scheint – für diese Brände verantwortlich, sagte Renato Schifani, der Gouverneur von Sizilien. In diesem Fall würde es sich um eine schwerwiegende Tat handeln, welche die Sicherheit der Anwohnenden und das «unschätzbar wertvolle historische Erbe» gefährde. «Ich hoffe, dass die Verantwortlichen so schnell wie möglich ausfindig gemacht werden können», so der Gouverneur.