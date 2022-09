Schlagersängerin : Hitler-Grüße bei Melanie-Müller-Auftritt – was hat sie mit der Szene zu tun? 

1 / 4 Diese Aufnahmen gehen derzeit durch das Netz: Melanie Müller bei ihrem Auftritt am Oktoberfest in Leipzig Mitte September. Screenshot NTV Die Ballermann-Sängerin distanziert sich in einem Instagram-Post deutlich von der rechtsradikalen Szene. Instagram/melanie_mueller_offiziell Ihrem Freund Andreas Kunz soll für eine angeblich rechtsradikale Security-Firma tätig gewesen sein. Diese Vorwürfe weist der 53-Jährige jedoch zurück. IMAGO/Christian Grube

Der Auftritt an einem Oktoberfest der deutschen Reality-Darstellerin Melanie Müller sorgt für Stirnrunzeln. Die 34-Jährige stand als Schlagersängerin in ihrer Heimatstadt Leipzig auf der Bühne. In einer Aufnahme, die verschiedenen deutschen Medien zugespielt wurde, sind deutlich Hitler-Rufe hörbar. Die Entertainerin hält kurz inne, scheint zuzuhören und reagiert dann aber lediglich mit Zicke-Zacke-Zicke-Zacke-Rufen. Ebenfalls klar zu sehen: mehrere Männer, die den Arm zum Hitler-Gruß heben.

Müller habe die Rufe nicht sofort mitbekommen, wie ihr Partner Andreas Kunz (53) gegenüber der «Bild» sagt. Sie habe einen Knopf im Ohr gehabt. «Aber sie machte kurz danach zwei Ansagen an die Grölhälse und ging von der Bühne.» Gerade die neue Beziehung mit Kunz kratzt jedoch an der Glaubwürdigkeit von Melanie Müller, die sich in einem Instagram-Post in aller Form von rechtsradikalem Gedankengut distanziert.

Verbindungen zur Szene?

Kunz soll nämlich für eine angeblich rechtsradikale Security-Firma tätig gewesen sein. Diese Vorwürfe weist der 53-Jährige jedoch zurück. Weiter fällt aber ein Pulli von «Thor Steinar» auf, in dem Kunz an einer privaten Geburtstagsparty abgelichtet wurde. Die Marke wird in der rechten Szene gerne getragen. Laut «Stern» sollen auch Hooligans des Fußballclubs Lokomotive Leipzig an der besagten Party gewesen sein. Einigen Mitgliedern werden Kontakte ins rechte Milieu nachgesagt.

In den sozialen Medien sind Bilder von Melanie Müller zu finden, die ihre Verbindungen zu der Szene zumindest möglich erscheinen lassen. Zum Beispiel ein Foto mit dem Club «Sin City Boxing». RTL-Redaktor Daniel Spliethoff kennt sich aufgrund diverser Recherchen zu dem Thema aus und sagt, dass das Box Gym wissentlich in der rechtsextremen Szene verankert ist. Doch auch hier wehrt sich Müller: «Sin City hat mich damals für das Promi-Boxen trainiert und dass die da jetzt drei, vier Hooligans mit drin haben, wusste ich gar nicht.»

Auftritt an Oktoberfest in Dresden abgesagt