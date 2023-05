Verstörte Fahrgäste: Hitler-Rede im Zug – KZ-Überlebende musste mithören

Zwei Personen stiegen am Abend des 14. Mai 2023 in den Zug von Bregenz nach Wien ein und verschafften sich Zugang zum Dienstabteil des Zugführers.

Reisende in einem Zug von Bregenz nach Wien haben sich am Sonntagabend eine Rede von Adolf Hitler anhören müssen. Quer durch alle Waggons schallte es plötzlich via Lautsprecher nationalsozialistische Phrasen – inbrünstige «Sieg Heil»-Rufe inklusive.