Champions League : Hitlergruß und Pyro-Schlacht – Frankfurt-Fan schwer verletzt

Frankfurt-Fans schossen Raketen in Richtung Marseille-Block.

Vor dem Gruppenspiel zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt (0:1) lieferten sich Fans beider Vereine am Dienstagabend im Stade Vélodrome heftige Pyro-Auseinandersetzungen. Aus beiden Fanblöcken wurden auf die gegnerischen Anhänger Leuchtraketen gefeuert und Böller geworfen. Kurz vor und nach dem Abpfiff der Partie flogen erneut Raketen.

Ein Fan von Eintracht Frankfurt ist beim Auswärtsspiel der Hessen bei Olympique Marseille schwer verletzt worden. «Er liegt im Krankenhaus, ist aber außer Lebensgefahr», sagte Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke am Dienstagabend nach dem 1:0-Erfolg in Frankreich. Wie Reschke weiter sagte, soll der Anhänger wohl durch eine Leuchtrakete verletzt worden sein.

Frankfurter zeigt Hitlergruß

Für Wirbel sorgten außerdem Bilder im Internet, die zwei Eintracht-Fans beim Hitlergruß zeigen sollen. Der Bundesligaclub distanzierte sich im Anschluss an die Partie in einer Mitteilung vom Vorfall: «Antisemitisches Gedankengut steht im krassen Widerspruch zum unmissverständlichen und unverrückbaren Werteverständnis des Clubs und seiner Wurzeln.»

Geisterspiel droht

Für Frankfurt könnten aber vor allem die Pyro-Auseinandersetzungen schwerwiegende Folgen haben. In der vergangenen Saison war die Eintracht nach dem Platzsturm im Europa-League-Halbfinal gegen West Ham von der Uefa mit einem Geisterspiel verurteilt worden. Die Strafe war für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden, könnte nach den Vorfällen in Marseille aber in Kraft treten.