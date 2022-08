Wetter : Hitze bis Sonntag, neue Warnung für Luxemburg ausgegeben

Die große Hitze wird bis Sonntag anhalten, so MeteoLux, der seine Warnung für den Freitag verlängert hat. Die Warnung der Meteorologen betrifft erneut den südlichen Teil des Großherzogtums, zwischen 13.00 und 19.00 Uhr. Die Höchsttemperaturen werden, wie am Donnerstag, zwischen 30 und 32 Grad Celsius liegen. An den beiden folgenden Tagen müsst ihr euch in Geduld üben, denn das Thermometer wird weiter steigen: 30 bis 32 Grad Celsius am Samstag und 31 bis 33 Grad Celsius am Sonntag, dem heißesten Tag der Woche.