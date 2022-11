Dürre in Europa : Hitze-Sommer kostet 10.000 Menschen in Frankreich das Leben

Der extrem heiße Sommer in diesem Jahr hat in Frankreich nach Berechnungen der Gesundheitsbehörden rund 10.000 Menschen das Leben gekostet.

Die extreme Hitzewelle, die Europa dieses Jahr mit voller Wucht getroffen hatte, hat in Frankreich viele Opfer gefordert. Zwischen dem 1. Juni und 15. September habe es 10.420 mehr Tote als für den Zeitraum üblich gegeben, teilten die zuständigen Behörden am heutigen Dienstag in Paris mit. Das sei ein Plus von 6,1 Prozent. Während der drei Hitzewellen im Sommer habe es sogar 16,7 Prozent mehr Todesfälle als durchschnittlich gegeben. Vor allem betroffen waren ältere Menschen ab 75 Jahre. Auch sieben tödliche Arbeitsunfälle wurden der großen Hitze zugerechnet. Der Sommer 2022 war nach dem Rekordsommer 2003 der zweitheißeste in Frankreich seit 1900.