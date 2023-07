Luxemburg: Hitzewarnung für Samstag – zehn Grad weniger kommende Woche

Schon am heutigen Freitag ist es spürbar wärmer als in den vergangenen Tagen: 28 bis 30 Grad Maximaltemperatur meldet Meteolux. Eine Schippe drauf soll es morgen geben, wegen bis zu 33 Grad Tageshöchsttemperatur spricht der Wetterdienst eine Hitzewarnung für den Süden des Landes aus.

Die gelbe Warnstufe gilt zwischen 13 und 21 Uhr. «Die 33-Grad-Marke kann entlang der Mosel und in urbanen Zonen überschritten werden», so die Vorhersage. Ab Samstagmittag nehme die Bewölkung zu, örtlich kann es regnen oder auch gewittern.

Auch am Sonntag darf bei bis zu 31 Grad geschwitzt werden und auch hier können ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter auftreten. In der neuen Woche wird es Stück für Stück etwas kühler, aber erst am Mittwoch sackt die Thermometeranzeige deutlich ab: 20 bis 22 Grad sagt der Wetterdienst vorher, und damit rund zehn Grad weniger als am Wochenende.