Mittwoch & Donnerstag : Wetterdienst verlängert Hitzewarnung für Luxemburg

Mittwoch und Donnerstag sollen weiterhin heiß werden. Die Hitzewarnung, die MeteoLux am Dienstag ausgerufen hatte, wurde für Mittwoch und Donnerstag in der südlichen Hälfte des Landes verlängert. Die Prognostiker erwarten Höchsttemperaturen zwischen 30 und 32 Grad Celcius und intensive UV-Strahlung in den nächsten zwei Tagen.