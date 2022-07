Klimawandel : Hitzewelle im Juni lässt Zahl der Sterbefälle steigen

Die Hitzewelle im Juni sorgte für eine erhöhte Zahl an Sterbefällen in Deutschland.

Die Hitzewelle hat im vergangenen Monat die Zahl der Sterbefälle in Deutschland steigen lassen. Im Monat Juni seien 78.298 Menschen gestorben – dies seien acht Prozent mehr als im Schnitt des Monats Juni der Jahre 2018 bis 2021, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahlen seien vor allem in der zweiten Monatshälfte erhöht gewesen, als sehr heiße Temperaturen herrschten.