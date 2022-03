Elfmeter-Krimi : Hitzfeld kritisiert Einheizer Simeone

Der Atlético-Trainer stachelt vor Eindhovens achtem Elfmeter-Schützen das Publikum im Vicente Calderón an. Prompt fällt die Entscheidung.

Er ist ein Heißsporn, ein Vulkan, ein Motivator, ein Antreiber: Diego Simeone. Es gibt nur wenige Trainer, die sich von einem Match so mitreißen lassen wie der starke Mann von Atlético Madrid. Erreicht die Spannung schließlich ihren Höhepunkt, gibt es erst recht kein Halten mehr für den Argentinier. Siehe Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSV Eindhoven .

Das Elfmeterschießen muss am späten Dienstagabend in Madrid nach total 210 torlosen Minuten – ein Rekord seit Einführung der Champions League 1992 – die Entscheidung bringen. Simeone tigert an der Seitenlinie herum, mag kaum hinschauen. Stillstehen? Mitnichten. Schütze um Schütze behält die Nerven, dann marschiert als insgesamt 15. Luciano Narsingh zum Elfmeterpunkt. Er ist noch frisch, dafür nicht richtig im Spiel angekommen, steht er doch erst seit der 118. Minute auf dem Platz.