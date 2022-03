Umstrittene Figur : HIV-Entdecker und Impf-Gegner Montagnier ist tot

Für die Entdeckung des HI-Virus bekam er den Nobelpreis, für seine Ansichten zur Corona-Impfung wurde er von der Wissenschaft geächtet.

Luc Montagnier sprach erst vor kurzem in der Chamber in einer Debatte zur Corona-Impfung.

Luc Montagnier, der für die Entdeckung des HI-Virus mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurde, starb am Dienstag im amerikanischen Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine, Frankreich). Das Bürgermeisteramt von Neuilly bestätigte gegenüber der AFP den Tod des Forschers. Er wurde 89 Jahre als.

Der Virologe, der wegen verschiedener Theorien seit mehr als zehn Jahren zu einer umstrittenen Figur geworden war und nach und nach von der wissenschaftlichen Gemeinschaft geächtet wurde, war erneut wegen Äußerungen gegen die Corona-Impfstoffe in die Schlagzeilen geraten. In diesem Zusammenhang hatte er unter anderem in der luxemburgischen Abgeordnetenkammer an einer Debatte über die Covid-Impfung teilgenommen.