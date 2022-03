Luxemburg – Hobbygärtner erobern wieder die Baumärkte

In den Gartenabteilungen der Baumärkte und in den Gartenfachgeschäften im Großherzogtum herrscht derzeit Hochbetrieb. Der Frühling ist endgültig im Großherzogtum angekommen und viele Menschen nutzen das gute Wetter, um ihren Garten frühlingsfit zu machen. Noch sind Luft und Boden kühl, doch der März ist eine wichtige Pflanzzeit für viele Gewächse.

«Mit dem Betrieb geht es definitiv aufwärts. Es ist genau die richtige Zeit, den Garten auf Vordermann zu bringen. Der Renner in diesem Jahr sind Primeln», sagt Eric, der in einem Fachgeschäft im Süden des Landes arbeitet. «Viele unserer Kunden trimmen ihre Hecken, pflanzen neue Blumen an oder erneuern den Rasen», sagt er. Für eine seiner Kundinnen ist die Gartenarbeit auch ein Stück weit Therapie: «Erst Corona, dann der Krieg. Die Arbeit im Garten bringt ein bisschen Farbe ins Leben und macht glücklich. Das können wir alle gebrauchen.»