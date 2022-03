Flughafen Hahn – Hoch verschuldet und dann Geld für Handballverein?

Nicht nur Flughafen Hahn steckt derzeit in der Misere. Auch zwei andere regionale Flughäfen in der deutschen Großregion bekommen massive Kritik ab. So rügt die deutsche Pilotenvereinigung Cockpit zum wiederholten Mal den rheinland-pfälzischen Flughafen Zweibrücken, wie die Saarbrücker Zeitung am Donnerstag berichtet. So bemängeln die Piloten einen fehlenden Rollweg zum Ende der Rollbahn und eine unzureichende Beleuchtung der Start- und Landebahn. Auch der Flughafen Saarbrücken weist Mängel auf: Der Sicherheitsstreifen sei zu klein, außerdem gebe es ebenfalls Defizite bei der Beleuchtung der Start und Landebahn, so die Pilotenvereinigung.