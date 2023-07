Luxemburg: Hochrisikokonsumenten greifen häufiger zu Kokain

In ihrem am Montag veröffentlichten zusammenfassende Bericht des Luxemburger Drogenobservatoriums Relis beschreibt die Gesundheitsbehörde einen Anstieg an Kokainkonsumenten: 68,5 Prozent aller Hochrisikokonsumenten nutzten 2021 dieses Rauschmittel, und damit mittlerweile mehr als Heroin. Auf Letzteres griffen 64,3 Prozent dieser Konsumentengruppe zurück. Auch der Gebrauch kokainhaltiger Mischungen, sogenannte Cocktails, nahmen demnach weiter zu.

Seit der Einführung der nationalen Aktionspläne gibt es den Daten nach einen allgemeinen Abwärtstrend bei den Todesfällen durch Überdosierung und Konsumformen per Injektion. Im Jahr 2000 starben 26 Menschen an einer Überdosis, im Jahr 2021 waren es fünf. Das Durchschnittsalter der Drogenkonsumenten in Behandlung ist in den vergangenen 20 Jahren gestiegen: 36,8 Jahre im Jahr 2021 gegenüber 28 Jahren im Jahr 1997. Die meisten Behandlungssuchenden waren mit 79,5 Prozent Männer.