Hochseilgarten: «Steinfort Adventure» lockt mit Spaß und Adrenalin

Mit Helm und Klettergurt ausgerüstet, erobern Noémie, Lara und Alison luftige Höhen im «Steinfort Adventure». Die drei Freundinnen machen Crossfit und organisieren jeden Sonntag eine gemeinsame Aktivität im Freien. Nach Beachvolleyball haben sie sich am gestrigen Sonntag für einen Hochseilgarten entschieden. «Der sportliche Aspekt, aber auch das Adrenalin und die Selbstüberwindung gefallen uns gut», erläutern Alison und Lara. Noémie hat eigentlich Höhenangst und so war die sonntägliche Aktivität für sie «eine kleine Herausforderung», wie sie erklärt.

In Steinfort startet die Hochseilgartensaison im April und endet im November, am meisten los ist – wenig überraschend – im Sommer. «Der Park ist sehr gut besucht, egal ob es sich um Familien, ‹Maison Relais›, Freundesgruppen oder Kindergeburtstage handelt», erklärt Guy Carl, der technische Koordinator.

«Man nimmt sich so viel Zeit, wie man braucht»

Seiner Meinung nach mögen die Kunden vor allem «das Abenteuer, den Nervenkitzel einiger Parcours, aber auch, dass man mit der Familie und im Freien ist». So war für Besucherin Jennifer ein Ausflug zum «Steinfort Adventure» das perfekte Geburtstagsgeschenk für ihren kletterbegeisterten Jungen.

Der Park bietet verschiedene Parcours an, die für Kinder ab sieben Jahren und die ganze Familie geeignet sind. «Man muss nicht unbedingt sportlich sein», beruhigt Guy Carl, «man nimmt sich so viel Zeit, wie man eben braucht». Einzige Einschränkung: Es müssen Sportschuhe getragen werden. Die Gäste werden von Personal betreut, das in Erster Hilfe und Höhenrettung ausgebildet ist. «Wir haben im Durchschnitt immer sechs Personen einsatzbereit», erklärt Carl.