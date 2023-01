Luxemburg: Hochwasser in der Nordstadt bleibt bislang ohne größere Folgen

Am Samstag wurde in Ettelbrück empfohlen, keine Autos auf dem Parkplatz Deich zu parken.

In Mersch, Ettelbruck und Diekirch wurde am Sonntagmorgen der Hochwasservorwarnwert überschritten, jedoch ohne größere Folgen.

Überflutete Ufer und Keller am Flussufer, Schaulustige, die früh morgens den aufgewühlten Flusslauf beobachteten... Die Alzette hat am Sonntag in Ettelbrück ihre Vorwarnstufe überschritten. Dies war die Folge der starken Regenfälle seit Samstag, die jedoch am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr aufgehört hatten. Der Wasserstand stieg an der Station in Ettelbrück auf etwas mehr als zwei Meter. Noch weit entfernt von der Alarmschwelle von 2,30 Metern.