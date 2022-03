Entwarnung : Hochwasserlage entspannt sich

LUXEMBURG – Der Wasserpegel an der Mosel, der seit Samstag rapide gestiegen ist, hat sich stabilisiert. Am Montagabend dürfte es Entwarnung geben.

Die Hochwasserlage an der Mosel ist dabei, sich zu beruhigen. Auch wenn die Pegelstände in Stadbredimus, Grevenmacher und Remich am Montagmorgen noch leicht anstiegen, ist eine Stabilisierung für Montagabend vorhergesagt worden. Mit einem maximalen Pegelstand von 6,44 Meter in Stadtbredimus wurde die erste Hochwassermarke, die bei 7,10 Metern liegt, nicht erreicht.

Auch am unteren Lauf der Mosel und am Rhein hat sich die Lage wieder etwas entspannt. Auf der Mosel bei Trier müssen die Schiffe noch im Hafen bleiben. Dort wurde am Montag mit sinkenden Wasserständen gerechnet. «Vor Dienstag wird die Schifffahrt aber nicht freigegeben», sagte ein Sprecher des Schifffahrtsamts Trier.

Bei Koblenz und Mainz sei der Scheitel auf dem Rhein erreicht, sagte eine Sprecherin des Hochwassermeldezentrums Mainz am Montag. Die Schiffe müssten in einigen Abschnitten weiterhin langsamer als üblich fahren. Seit Montagmorgen dürfen sie auch wieder den Oberrhein bei Maxau nutzen, die Strecke war am Wochenende gesperrt worden.

(L'essentiel Online/dpa)