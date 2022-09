Historisches Dokument : Hochzeit in Auschwitz

Eine Ausstellung in Wien dokumentiert die Hochzeit zweier Insassen des Vernichtungslagers Auschwitz im Jahr 1944. Die Nazis hatten die Zeremonie, als einzige ihrer Art, erlaubt.

Vienna Library in the City Hall

Rudolf Friemel und Margarita Ferrer Rey heirateten am 18 März 1944.

Das Foto ist vergilbt – kein Wunder, ist es doch 78 Jahre alt: auf der Aufnahme, die bis zum 30. September in der Wiener Stadtbibliothek zu sehen sein wird, sind Rudolf Friemel und Margarita Ferrer Rey zu sehen. Sie heirateten am 18. März 1944, im Vernichtungslager Auschwitz. Die Zeremonie war von den Nationalsozialisten gestattet worden. Friemel arbeitete bei der Wartung der SS-Fahrzeuge, weswegen ihm Vergünstigungen gegenüber anderen Insassen gewährt wurden. Dazu gehörten außerdem die Erlaubnis, sich die Haare wachsen zu lassen und in einem zivilen Anzug zur Hochzeit zu erscheinen. Für die Hochzeitsnacht wurde eine Zelle im Bordell des Lagers bereitgestellt.