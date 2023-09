Hochzeitscrasher: Ed Sheeran überrascht Brautpaar in Las Vegas

Aus Sicherheitsgründen hatte Ed Sheeran seine Show in Las Vegas gecancelt – Pech für die, die extra angereist waren und nun einen neuen Termin Ende Oktober haben und Glück für ein Paar, das sich am Sonntag in der Little White Wedding Chapel das Jawort geben wollte. Denn der britische Singer-Songwriter hatte in «Sin City» plötzlich etwas mehr Zeit als geplant und wurde zum Hochzeitscrasher.