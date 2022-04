Deutschland : Hochzeitskorso mit Lamborghini legt Autobahn lahm

Wilde Szenen spielten sich auf einer Autobahn in Deutschland ab! Ein Hochzeitskorso mit mehreren Luxus-Schlitten sorgte für einen Polizeieinsatz.

Die Polizei hat am 2. April nach mehreren Hochzeitskorsos auf der Autobahn A2 in Münster Strafanzeigen erstattet und Führerscheine sichergestellt. Bereits gegen 14.30 Uhr wählten aufmerksame Zeugen den Notruf, als auf der Autobahn in Richtung Oberhausen hochmotorisierte Autos auf allen drei Spuren andere Verkehrsteilnehmer teilweise bis zum Stillstand ausbremsten.