Hochzeitspläne: «Ganz romantisch» – H.P. Baxxter hat sich verlobt

In einem «Rolls-Royce-Oldtimer» seien die beiden Turteltauben «ganz romantisch» durch Schottland gezuckelt. In dem Urlaub habe er «dann um Saras Hand angehalten». Über Details der Hochzeit mit der 22 Jahre alten Studentin scheint er sich dagegen noch keine Gedanken zu machen: «Das kommt alles noch. Jetzt sind wir erst einmal happy».

Weitere Details verriet Baxxter dem Magazin Bunte: «Ich hatte den Ring schon vor unserer Reise in Hamburg gekauft, trug ihn die ganze Zeit in meiner Hosentasche. Ich wollte, dass es passt, und nichts inszenieren. Und dort, in Fort William, an einem See mitten im Nirgendwo, waren nur wir beide. Der Moment war perfekt.» Er sei sicher, dass seine dritte Ehe «die letzte» werde, so der Sänger.