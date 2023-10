Hochzeitstrend: Darum wollen jetzt alle in einer Bibliothek heiraten

Geheiratet wird längst nicht mehr nur in der Kirche, sondern ist an diversen Orten möglich. Ein Trend, der Luxemburg wohl erst noch erreicht, ist bereits auf Tiktok zu sehen: Heiraten in einer Bibliothek. Der Hochzeitsausstatter Aura Print hat die Videoapp für diese Erkenntnis nach Trends durchforstet und nach Beliebtheit sortiert. Das Suchvolumen nach entsprechenden Begriffen hat 2023 um satte 42 Prozent zugenommen.