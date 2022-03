Sensible Spieler : Hockeyspieler gehen im rosa Tutu auf das Eis

LUXEMBURG – Die harten Jungs von Tornado Luxemburg schlugen beim Spiel gegen Ducs de Dijon in kurzen pinken Röcken auf. Das steckt dahinter.

«Pink October» startete 1985 in den USA. Die Sensibilisierungskampagne für Brustkrebs hat inzwischen auch einen festen Platz in Luxemburg: Am 5. Oktober gingen 2000 Läufer beim «Broschtkriibslaf» in Luxemburg-Stadt an den Start und am 12. Oktober setzen Eishockeyspieler von Tornado Luxemburg auf der Eisbahn in Kockelscheuer ein Zeichen. Bei ihrem Spiel gegen Ducs de Dijon liefen sie im Tutu auf.