Skincare-Tipps : Höchste Zeit, deine Pflege dem Sommer anzupassen!

Das sommerliche Wetter spiegelt sich nicht nur in unserer Laune wider – auch unsere Haut merkt, dass etwas anders ist. Damit sie genauso Freude hat wie du, solltest du deine Skincare anpassen.

Warme Temperaturen, schwüle Luft, Sommergewitter, Schweiß, Chlorwasser – so schön der Sommer auch ist, unsere Haut muss ganz schön was mitmachen, sobald sich die Sonne wieder öfter zeigt. Damit sich das nicht mit Pickeln und Unreinheiten zeigt, lohnt es sich, die Routine anzupassen. Das solltest du jetzt beachten:

Reinigung anpassen

Im Winter trocknet unsere Haut gern mal aus, im Sommer wird hingegen mehr Fett produziert. Da der Cleanser direkt nach dem Auftragen wieder herunterkommt, darfst du beim Öl oder Balm bleiben, wenn du magst. Ein Gel oder Schaum funktioniert allerdings genauso gut. Wechselst du zur leichteren Variante, solltest du dein Make-up vorher mit Mizellenwasser entfernen – Double Cleansing lohnt sich auch im Sommer. Am Morgen reicht dann Wasser aus, um den Talg, der sich über Nacht gebildet hat, wieder loszuwerden.

Poren rein halten

Statt trockener Stellen werden plötzlich Pickel zum Risiko Nummer eins. Gegensteuern kannst du mit Seren mit Glykolsäure, Salicylsäure oder Vitamin A. Alle drei solltest du allerdings nur am Abend verwenden, da sie deine Haut lichtempfindlicher machen. Wer am Morgen nicht auf Serum verzichten will, arbeitet mit einem feuchtigkeitsspendenden Produkt schon mal vor, denn …