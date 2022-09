Luxemburg: Höchststand der Inflation bereits für Januar 2023 vorhergesagt

«Die Inflation in Luxemburg dürfte mit 8,7 Prozent im Januar 2023 einen Höchststand erreichen», schreibt Statec am Donnerstag in seiner aktualisierten Prognose. Dies sei «auf die direkte und indirekte Weitergabe des Anstiegs der Energiepreise an die Endpreise» zurückzuführen, die man allmählich mit voller Wucht zu spüren bekomme, argumentiert das Statistikamt. «Am 1. Januar 2022 lag der Strompreis auf dem deutschen Markt, mit dem das luxemburgische Netz am besten verbunden ist, bei 85 Euro pro Megawattstunde (...) Ende August wurde die Marke von 660 Euro überschritten. Künftige Verträge für 2023 wurden im August für 560 Euro gehandelt, im Juli waren es noch 350 Euro», heißt es weiter.