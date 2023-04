Luxemburg: Höhere Preise schrecken Raucher nicht zwangsläufig ab

An der Preisschraube bei Zigaretten und Tabak soll weiter gedreht werden. Der Luxemburger Regierungsrat hat am vergangenen Freitag einen Plan zur Bekämpfung des Tabakkonsums bestätigt. L'essentiel hat einige Passanten zu dem Thema befragt. So auch den französischen Grenzpendler Olivier: «Es ist traurig, das sagen zu müssen, aber für mich wird sich nichts ändern. Ich werde weiter rauchen wie bisher», gesteht er. Auch wenn noch nicht klar ist, wann die Preiserhöhung von 20 Cent auf unter anderem 20er-Packungen in Kraft treten wird, halte er sie mit Blick auf die Preise in Frankreich für eine normale Konsequenz.