Steuerhinterziehung : Hoeneß' Schweizer Banker in Polen verhaftet

Er war der Vertrauensmann, über den der Ex-FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß jeden Tag Devisengeschäfte getätigt hat. Nun wurde der Schweizer Banker in Polen verhaftet.

Nach Informationen des Bundeskriminalamts in Wiesbaden wurde der per Haftbefehl gesuchte Banker der Schweizer Privatbank Vontobel am Mittwoch in Warschau von der polnischen Polizei festgenommen. Dies berichtet der Wiesbadener Kurier.

Der Banker habe wesentlichen Anteil daran, dass der ehemalige Präsident des FC Bayern insgesamt rund 38 Millionen Steuern hinterziehen konnte, schreibt die Zeitung. Es gehe um Beihilfe zur Steuerhinterziehung, welche die Deutschen dem Schweizer Banker vorwerfen würden, führt das Finanzportal Inside Paradeplatz weiter aus. Die Bank Vontobel bestätigte uns gegenüber die Verhaftung des Bankers. Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, wolle man diese Festnahme nicht weiter kommentieren, heißt es.

Eine Machtdemonstration der Deutschen?

Der sich nun in Haft befindende Finanzexperte aus dem Investment Banking der Bank Vontobel betreute Uli Hoeneß seit den 1990er Jahren. Er galt als dessen Vertrauensmann. Sein Name wurde bekannt, als im Prozess am Münchner Strafgericht die für Hoeneß getätigten Geschäfte an die Oberfläche kamen.

Dem Banker selbst wurde im Prozess nichts vorgeworfen. Ein Insider der Privatbank betrachtet die Festnahme im Gespräch mit uns als «absurd». Der Mann sei Trader gewesen, kein Kundenberater. Auch die Bank habe nur die Order von Hoeneß ausgeführt, «execution only». Offenbar hätten die deutschen Straffahnder die Unterlagen verwendet, um ein Verfahren gegen den Vontobel-Mann zu eröffnen, spekuliert Inside Paradeplatz.

Hoeneß selbst sitzt seit dem 2. Juni im Gefängnis in Landsberg am Lech. Das Landgericht München II hatte den 62-Jährigen im März wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 28,5 Millionen Euro zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt.