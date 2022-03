Luxemburg - «Hört auf, in unseren Tod zu investieren»

Von der Place de la Clairefontaine aus machte sich der Protestzug in den Straßen des Zentrums der Hauptstadt lautstark bemerkbar…

Zwischen 350 und 500 überwiegend junge Menschen haben am Freitagnachmittag für Klimagerechtigkeit und gegen die Investitionspolitik des Kompensationsfonds der Rentenkasse (FDC) demonstriert.

«Und eins, und zwei, und drei Grad! Das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit». Zwischen 350 und 500 überwiegend junge Menschen haben am Freitagnachmittag für Klimagerechtigkeit und gegen die Investitionspolitik des Kompensationsfonds der Rentenkasse (FDC) demonstriert. Der Ausgleichsfonds verwaltet die Rentengelder des Privatsektors und tut dies nach Ansicht der Demonstranten zum Teil auf Kosten des Klimas und der Zukunft des Planeten.

«Wir wollen die Politiker wachrütteln, sie müssen mehr für den Planeten tun als das, was sie jetzt tun», betonte die 16-jährige Hannah, die sich um ihre Zukunft sorgt und mit der 14-jährigen Louanne zur Demo gekommen ist. «Wir müssen die fossilen Brennstoffe reduzieren, wir haben keinen anderen Planeten». Gloria (15) und Julia (14) stimmten in die Kritik mit ein: «Das ist unsere Zukunft, wir können nicht so weitermachen, das geht nicht. Wir wollen, dass der Planet für alle besser ist». Für die Jugendlichen ist es langsam höchste Zeit zu handeln. «Wir beschweren uns schon lange genug», fügt Julia hinzu, «wir müssen die Art und Weise ändern, wie ihr lebt, sonst werden wir nicht überleben».