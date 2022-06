Sprengstoffanschlag geplant: «Hoffentlich wird die Bevölkerung noch vollständig und offen informiert»

Am Dienstag wurden zwei Männer in Stuttgart verhaftet. (Symbolbild)

Deutsche Ermittler nahmen am Montag zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren beim Kauf von Sprengstoff fest. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilten, werden sie verdächtigt, dass sie den Sprengstoff «mutmaßlich bei einer geplanten Straftat in einer schweizerischen Großstadt» verwenden wollten. Die deutschen wie auch die Schweizer Behörden wollten am Freitag auf Anfrage keine weiteren Angaben zum Fall machen.