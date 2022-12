Demenz : Hoffnung für Alzheimer-Patienten – neues Medikament bremst geistigen Abbau

Der Antikörper Lecanemab könne Alzheimer nicht heilen oder aufhalten, aber den geistigen Abbau relevant verlangsamen, urteilt der deutsche Alzheimer-Forscher Frank Jessen vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE). Er war nicht an der Studie beteiligt. Jessen spricht von einem «historischen Meilenstein in der Alzheimer-Forschung».

Hirnschwellungen und Mikroblutungen als Nebenwirkungen

Zulassung ist in Europa auf Ende März 2023 geplant

In den USA wird Lecanemab bereits in einem beschleunigten Zulassungsverfahren geprüft. Auch in Japan und Europa ist ein Antrag auf Marktzulassung bis Ende März 2023 geplant.

Abbau verlangsamte sich um durchschnittlich 27 Prozent

Diese Plaques sind ein maßgebliches Kennzeichen von Alzheimer und gelten als Mitursache der Erkrankung. In die Studie wurden 1795 Menschen im Frühstadium von Alzheimer eingeschlossen – eine Hälfte bekam in zweiwöchentlichem Abstand den Antikörper, die andere ein unwirksames Scheinmedikament. Die Studie wurde an 235 Zentren in Nordamerika, Europa und Asien durchgeführt.