Bericht : Hohe Dunkelziffer bei HIV in Luxemburg

LUXEMBURG – In dieser Woche werden im Rahmen der nationalen HIV-Testwoche im ganzen Großherzogtum kostenlose und anonyme Untersuchungen angeboten.

Im vergangenen Jahr wurden 98 neue HIV-Fälle in Luxemburg gezählt.

Weltweit ist die Zahl der HIV-Infektionen zwischen 2000 und 2015 um mehr als ein Drittel gesunken. Die Zahl der Aids-bedingten Todesfälle ist ebenfalls rückläufig: Im selben Zeitraum gab es einen Rückgang um 42 Prozent. Dennoch stellt das HI-Virus weiterhin ein Problem für die öffentliche Gesundheit dar. In Luxemburg ist die Zahl der Neuinfektionen bis 2016 im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen: 98 neue Fälle wurden registriert, verglichen mit 94 im Jahr 2015 und 97 im Jahr 2014.

Von den Neuinfizierten sind 73 Männer und 25 Frauen, wie das Ministerium für Gesundheit am Montag in einer Pressemitteilung erklärte. Am häufigsten hätten sich Heterosexuelle mit dem Virus angesteckt (39 Infektionen im Jahr 2016), unter den homo- und bisexuellen Beziehungen habe es im gleichen Jahr 32 neue Infektionen gegeben.