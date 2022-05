Deutschland : Hohe Energiepreise – Erste Städte reduzieren Straßenbeleuchtung

Wegen der horrenden Strompreise sind erste deutsche Städte und Gemeinden dazu übergegangen, ihre Straßenbeleuchtung zu reduzieren.

Eine Stunde weniger

Vorreiter will hingegen die Stadt Weimar sein, ab 1. Juni werden die Laternen in der Sommerzeit 30 Minuten später an und 30 Minuten früher wieder aus gehen. Im Winter will man an den Rändern immerhin zehn Minuten einsparen. Beim derzeitigen Energiepreis mache das 30.000 bis 40.000 Euro pro Jahr aus.