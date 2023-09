Hohe Strahlung: Luxemburg ist bereit für iPhone-12-Maßnahmen

Wird das iPhone 12 auch in Luxemburg vom Markt genommen?

Eine französische Aufsichtsbehörde droht mit dem Rückruf des drei Jahre alten iPhone 12 von Apple , da Tests eine elektromagnetische Strahlung über den Grenzwerten angezeigt hätten. Die nationale Strahlenaufsicht (ANFR) wies am vergangenen Dienstag an, dass Geräte des Modells aus den Verkaufskanälen entfernt werden müssten. Auch das Luxemburgische Institut für Normung, Zulassung, Sicherheit und Qualität von Produkten und Dienstleistungen (ILNAS) ist mittlerweile informiert und verfolgt nach eigenen Angaben die Lage.

Auch wenn die Entscheidung in Frankreich vorläufig sei, könnte eine ähnliche Entscheidung auch im Großherzog erfolgen. «Eine endgültige Entscheidung wäre richtungsweisend für die restlichen EU-Staaten», erklärt das Institut. Sollte es so weit kommen, werde die Luxemburger Behörde vergleichbare Maßnahmen prüfen. Apple widerspricht den Testergebnissen und sagt, dass die betroffenen Handys die Grenzwerte einhielten. Das iPhone 12 überschritt bei der Strahlungsmessung an den Gliedmaßen den Maximalwert von vier Watt pro Kilogramm – 5,74 Watt pro Kilo wurden gemessen.