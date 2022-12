Luxemburg: Hohe Zinsen zerstören den Traum vom Eigenheim

Seit Anfang des Jahres sind die historisch niedrigen Zinssätze für Immobilienkredite stark gestiegen, wodurch der Traum vom Eigenheim für viele Luxemburger platzt. «Anfang des Jahres lagen die Zinsen bei 1,5/1,6 Prozent, jetzt sind es 3,6/3,8 Prozent», erklärt Yann Gadéa, Head of Mortgage Brokers bei atHomeFinance. Die Folge sei eine gesunkene Kreditfähigkeit um 20 Prozent. Diese Entwicklung spürt auch Yannis Erb, Immobilienmakler bei New Immo. «Ein Kunde, der eine Kaufkraft von 1 Million Euro hatte, kann jetzt nur noch 800.000 Euro aufbringen».

Auch Verkäufer müssen sich anpassen

«Das Machtverhältnis hat sich umgekehrt», sagt er. Bei einer so geringen Nachfrage müssten die Verkäufer einige Zugeständnisse machen, auch bei den Preisen. «Die offiziellen Statistiken besagen, dass sich die Preise weiter nach oben entwickelt haben, das verzerrt den Markt, weil sie auf den Preisen in den Anzeigen basieren.» Letzten Endes würden die Transaktionen aber eher zu einem nach unten verhandelten Preisen stattfinden. Manche Verkäufer seien auch in Eile und müssen schnell verkaufen. «Und das Bild eines Marktes, auf dem Immobilien unweigerlich immer teurer wurden, lastet auf dem Gewissen dieser Verkäufer», erklärt Julian Feld.

In der aktuellen Lage sei eine Preisänderung um 10 bis 15 Prozent gar kein schlechter Deal mehr, merkt Yann Gadéa an. «Wir haben schon erlebt, dass ein Objekt, das mit 1,3 Millionen Euro inseriert war, für 1,15 Millionen Euro gehandelt wurde.» Wie die Käufer mit ihren Finanzierungsproblemen, müssen sich also auch Verkäufer anpassen und die Preise nach unten korrigieren. «Die Immobilienmakler versuchen, die Käufer in die Richtung zu erziehen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, jetzt einen Kredit aufzunehmen und diesen in zwei oder drei Jahren wieder umzuschulden, und dann von besseren Zinsen zu profitieren».