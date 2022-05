Hohenzollern: Hohenzollern-Streit bleibt vor Gericht

Das von der baden-württembergischen Burg Hohenzollern stammende Haus Hohenzollern ist im Rechtsstreit mit dem deutschen Staat. Die Nachkommen Kaiser Wilhelm II. wollen eine Großzahl an Artefakten zurück.

Der Streit zwischen der öffentlichen Hand und den Nachfahren des letzten deutschen Kaisers läuft auf eine juristische Lösung hinaus. Der Bund sowie die beteiligten Länder Berlin und Brandenburg lehnen eine Vereinbarung jenseits des Gerichts ab. Das geht aus einem Schreiben des brandenburgischen Finanzministeriums an das zuständige Verwaltungsgericht in Potsdam hervor, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet.