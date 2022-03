Rheinland-Pfalz : Hoher Beamter klagt auf mehr Arbeit

MAINZ - Harald Ehses hat vor Jahren die Sicherheit der umstrittenen Hochmoselbrücke bezweifelt. Jetzt verklagt der Beamte das Land Rheinland-Pfalz wegen Unterbeschäftigung.

Pflicht zu angemessener Beschäftigung

In seiner Klage vor dem Landgericht, über die der SWR zuerst berichtete, bezieht sich der Professor nach Angaben eines Gerichtssprechers auf das Beamtenrecht, aus dem er eine Pflicht zu angemessener Beschäftigung ableitet. Außerdem sieht er sich in seinen persönlichen Grundrechten verletzt und bringt vor, dass die Unterbeschäftigung zu körperlichem und psychischen Leid führe. Zudem könne er so keine Tätigkeiten vorweisen, um sich an anderer Stelle zu bewerben.