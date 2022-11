Android & iOS : Hol Dir die «L'essentiel»-App aufs Smartphone!

L'essentiel gibt es nicht nur in unseren Boxes oder auf dem Desktop, sondern auch ganz praktisch fürs Handy – quasi direkt in die Hosentasche. Welche Vorteile unsere App für Dich hat, erfährst Du hier.

Die Apps in den beiden Sprachen – inklusive Englisch-Feature – findest Du im App Store und Google Play Store. L'essentiel

L'essentiel jederzeit ganz einfach und egal wo Du bist auf dem Smartphone lesen? Das geht natürlich am allerbesten über unsere App. Dort stehen Dir nicht nur all unsere Artikel, sondern auch jede Menge praktische Funktionen zur Verfügung. Du kannst beispielsweise einstellen, ob Du Linkshänder bist. Entsprechend platzieren wir alle Buttons so, dass Du sie auf Deinem Smartphone besser erreichen kannst. Außerdem findest Du hier auch unser E-Paper und unseren L'essentiel-Boxfinder im Cockpit.

Bleibe über Pushs topinformiert

Im App-Cockpit kannst Du festlegen, bei welchen News wir Dich per Push-Nachricht benachrichtigen sollen: Du willst das Neueste aus aller Welt? Auf dem Laufenden sein, was in der Sport-Welt los ist? Bist Du bunt gemischt interessiert – vom Weltraum bis ins Universum der Promis? Oder willst Du einfach ALLES wissen? Dann kannst Du die Pushs in der Steuerzentrale auswählen.

Gestalte die App, wie Du sie willst

Auch in unseren Apps kannst Du Dich mit einem persönlichen Login anmelden. Mit Deinem «My L'essentiel»-Account erhältst Du jede Menge weitere Funktionalitäten:

Meine Sprache

Du verstehst zwar Französisch und Deutsch, lesen strengt Dich in den beiden Sprachen aber an? Dann kannst Du Englisch als Sprachoption in den L'essentiel-Apps wählen.

Meine Kommentare

Du möchtest wissen, ob andere Nutzer auf Deinen Kommentar reagiert haben, kannst ihn aber nicht mehr finden? Kein Problem: Über Dein Cockpit findest Du mit nur einem Klick die Liste all Deiner abgegebenen Kommentare und zugehörige Statistiken, zum Beispiel, wie andere Nutzer Deine Kommentare bewerten – und wie Du andere Nutzer bewertet hast.

Meine Artikel

Du willst einen Artikel weiterleiten, den Du morgens auf lessentiel.lu gelesen hast? Am einfachsten findest Du ihn und alle anderen Artikel, die Du gelesen hast, über das Cockpit.

Die Artikel-Suche wird ein Klacks

Mit Deiner Registrierung erhältst Du Zugriff auf unsere Artikel-Suche – sowohl auf der Website als auch in den Apps. Lästiges Scrollen durch Rubriken, um einen Artikel wiederzufinden, gehören mit Deinem «My L'essentiel»-Zugang der Vergangenheit an.

Dein Nickname bleibt Dein Nickname

Nur registrierte Nutzer unsere Artikel kommentieren. Gründe dafür gibt es viele, einer der Hauptgründe ist, dass sich so niemand mehr als Du ausgeben und in Deinem Namen kommentieren kann. Neben einem persönlichen Nickname kannst Du in Deinem «My L'essentiel»-Account auch ein Profilbild hinzufügen.

Deine Gewinnchancen steigen