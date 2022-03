Senats-Wahlen : Hollandes Macht bröckelt weiter - FN zieht in Senat

Seit ihrer Machtübernahme hagelt es für Frankreichs Sozialisten von einer Wahl zur nächsten mehr oder weniger schallende Ohrfeigen. Nun ist wohl auch der Senat verloren.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte zieht der rechtsextreme front Natioanl wohl in den französischen Senat ein.

Der französische Präsident verfügt über eine Machtbefugnis, wie sie in anderen demokratischen Ländern nur selten zu finden ist. Doch die politische Fassade um Staatschef François Hollande bröckelt mächtig. Nach dem Misserfolg bei den Kommunalwahlen im Frühjahr und dem anschließenden Desaster für die Sozialisten bei der Europawahl gab es am Sonntag Verluste auch im Senat. Die zweite Kammer des französischen Parlaments hat zumindest symbolisch hohen politischen Wert im Land.

Sarkozy in den Startlöchern

Beim 59 Jahre alten Ex-Präsidenten ist zwar trotz viel Getöses und in Frankreich üblichen Medienrummels weder klar, ob er die angestrebte Wahl an die Spitze seiner UMP schafft, noch ob er die zahlreichen Affären unbeschadet übersteht, mit denen Sarkozy selbst oder sein politisches Umfeld in teils direkter Verbindung stehen. Aber der Dynamik des Hollande'schen Niedergangs tut das bisher keinen Abbruch.