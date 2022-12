Luxemburg: Hollericher Radarfallen blitzten 3428 Mal in nur einer Woche

Sie sind erst seit dem 1. Dezember in Betrieb und haben seitdem schon ganze Arbeit geleistet. Die drei neuen Blitzer in Hollerich haben zwischen dem 1. Und dem 7. Dezember 3345 Geschwindigkeitsübertretungen gemessen. Dazu kommen noch 83 überfahrene rote Ampeln.

In der Hauptstadt gibt es bereits seit dem 23. Juli 2021 am Place de l’Étoile ein Ampel-Radargerät. In seinem ersten Monat im Einsatz hatte es bereits über 1000 Mal geblitzt.