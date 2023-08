Hollywood: «Dune»-Fortsetzung wegen Streik erst 2024 im Kino

Warner Bros. hofft darauf, dass Timothée Chalamet und Zendaya die «Dune»-Fortsetzung im kommenden Frühjahr bewerben können. Ian West/PA Wire/dpa

Der Schauspielerstreik in den USA hat Auswirkungen auf kommende Kinofilme. Die Fortsetzung des Science-Fiction-Spektakels «Dune» wird auf das kommende Jahr verschoben. Der eigentlich für den 3. November geplante zweite Teil werde erst am 15. März 2024 veröffentlicht, teilte die Filmgesellschaft Warner Bros. am Donnerstag (Ortszeit) mit. Branchenvertreter und zahlreiche Fans hatten den Kinostart in diesem Herbst ersehnt.

Warner Bros. hofft darauf, dass der Streik bis zum kommenden Frühjahr beendet ist und die beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler den Film dann bewerben können. In der «Dune»-Fortsetzung spielen Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Austin Butler, Florence Pugh und Léa Seydoux die Hauptrollen. Die Gewerkschaft SAG-AFTRA hatte ihre Mitglieder aufgefordert, während der Arbeitsniederlegung nicht nur nicht für Dreharbeiten zur Verfügung zu stehen, sondern auch keine Werbung für bereits abgedrehte Studiofilme zu machen.

Der zweite Teil des 2021 mit einem Oscar ausgezeichneten Films von Regisseur Denis Villeneuve ist eine der bislang aufwendigsten Produktionen, die wegen der anhaltenden Streiks der Schauspieler und der Drehbuchautoren verschoben wurden. Die Premiere von Luca Guadagninos «Challengers», ein Film der MGM-Studios mit Zendaya in der Hauptrolle, wurde auf den kommenden April verlegt. Sony verschob den nächsten «Ghostbusters»-Film von Dezember aufs kommende Jahr und strich den für Anfang 2024 geplanten Film «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» zunächst aus seinem Programm.

Im Zuge der «Dune»-Verschiebung haben Warner Bros. und Legendary Pictures den Kinostart von «Godzilla x Kong: The New Empire» um einen Monat auf den 12. April verlegt. Die Produktion «Lord of the Rings: The War of the Rohirrim» wird erst im Dezember statt wie ursprünglich geplant im April veröffentlicht.