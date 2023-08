Hollywood: Robert De Niro wird 80

In welcher Rolle gefällt Dir Robert De Niro am besten ?

Der Pate - Teil II – Vito Corleone Raging Bull – Jake LaMotta Taxi Driver – Travis Bickle Es war einmal in Amerika – David "Noodles" Aaronson The Untouchables – Al Capone In den Straßen der Bronx – Lorenzo Anello Kap der Angst – Max Cady Zeit des Erwachens – Leonard Lowe Schuldig bei Verdacht – David Merrill Goodfellas – Jimmy Conway Die durch die Hölle gehen – Michael Vronsky Brazil – Harry Tutle Heat – Neil McCauley 1900 – Alfredo Berlinghieri New York, New York – Jimmy Doyle The King of Comedy – Rupert Pupkin The Fan – Gil Renard The Irishmen – Franck Sheeran