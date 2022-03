Ukraine-Krieg - Hollywood stoppt Russland-Start von «The Batman» und weiteren Filmen

1 / 3 Robert Pattinson und Zoe Kravitz sind die Stars des neuen «Batman»-Films. In Russland wird man den Streifen bis auf Weiteres nicht in den Kinos sehen können. imago images/Future Image Ebenfalls bis auf Weiteres nicht in die Kinos kommt die Comic-Verfilmung «Moribus» mit Jared Leto. imago images/Prod.DB Wann die betroffenen Hollywood-Studios ihre Filme in Russland zeigen werden, ist unklar. REUTERS

Darum gehts Die US-Filmindustrie reagiert auf die russische Invasion in die Ukraine.

Bis auf Weiteres zeigen mehrere Studios ihre neuen Produktionen im Land nicht.

Betroffen sind unter anderem die neueste Ausgabe der Batman-Reihe und ein Pixar-Film.

Grosse Hollywood-Studios stoppen wegen des Ukrainekrieges die Veröffentlichung neuer Filme in Russland. Die Filmstarts in Russland würden ausgesetzt, teilten Warner Bros., Walt Disney und Sony Pictures am Montag mit. Der Verband Motion Picture Association, in dem mehrere grosse Studios zusammengeschlossen sind, erklärte seine Solidarität mit der Kunstszene in der Ukraine. Deren Mitglieder verdienten es, wie alle anderen friedlich zu leben und zu arbeiten.

Russland gehört zu den zwölf wichtigsten Kino-Märkten

Unmittelbar betroffen war Warners «Batman» , der am Freitag in die russischen Kinos kommen sollte. In Anbetracht der humanitären Krise in der Ukraine werde der Film in Russland vorerst nicht gezeigt, erklärte das Unternehmen. Die Disney-Tochter Pixar sagte den Start ihrer Produktion «Turning Red» («Rot») in Russland ab, der für kommende Woche geplant war.

Sony Pictures kündigte an, die für Anfang April geplante Russland-Premiere der Comic-Verflimung «Moribus» finde vorerst nicht statt. «Angesichts der laufenden Militäraktion in der Ukraine und der daraus resultierenden Unsicherheit und humanitären Krise in dieser Region werden wir unsere geplanten Kinostarts in Russland anhalten», erklärte das Unternehmen. «Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen Betroffenen.»