Kaum verändert : Hollywoodstar (76) verblüfft mit jugendlichem Aussehen

Schauspielerin Jaclyn Smith («Drei Engel für Charlie») überraschte ihre Fans mit einem neuen Foto von sich. Sie scheint kaum gealtert zu sein.

Sieht sie wirklich so jung aus oder steckt ein raffinierter Filter dahinter? Jaclyn Smith sieht verblüffend jung aus auf ihrem Foto. Dabei ist sie schon 76 Jahre alt.

Fans sind hin und weg

Wahrscheinlich war hier einfach ein Beauty-Doc am Werk. Den Fans gefällt's jedenfalls. «Die schönste Frau der Welt», «Noch immer die schönste Schauspielerin, die es gibt» und «einfach umwerfend», schwärmen ihre 192.000 Follower in den Kommentaren.

Ihre Rolle bei «Drei Engel für Charlie»

Smith erlangte internationale Bekanntheit durch ihre Rolle als Privatdetektivin Kelly Garrett in der Krimiserie «Drei Engel für Charlie». Daneben war sie in diversen Fernsehserien zu sehen, darunter in «Law & Order: Special Victims Unit» und «CSI Miami». Sie heiratete insgesamt viermal. Mit dem britischen Kameramann Anthony B. Richmond hat sie zwei Kinder.